Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 40 kişiye 36 bin lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 40 kişiye 36 bin lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 40 kişiye 36 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 35 bin 100, maske takmayan 1 kişiye 900 lira ceza kesildi.

2 bin 227 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 6 iş yeri ile 3 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirilirken 5 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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