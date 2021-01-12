Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye 29 bin 700, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

İzolasyonu ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 2 kişi ise ikametlerine yönlendirildi.

Denetlenen 450 iş yeri ile toplu taşıma aracında ise herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik