Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 18 bin 900, maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira olmak üzere toplam 30 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1933 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 9 iş yeri ile 12 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden bir kişi de evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik