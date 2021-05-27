Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira para cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira para cezası
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 18 bin 900, maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira olmak üzere toplam 30 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1933 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 9 iş yeri ile 12 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden bir kişi de evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Gervinho Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:22:49. #1.15#

title