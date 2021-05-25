Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 30 bin 600 lira ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye 17 bin 100, maske takmayan 15 kişiye 13 bin 500 lira olmak üzere toplamda 30 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1836 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 3 iş yeri ile 7 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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