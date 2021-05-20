Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 27 bin lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 23 bin 400, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1845 iş yeri ile 245 toplu taşıma aracını denetledi. 13 iş yeri ile 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş