Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 27 bin lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 27 bin lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 27 bin lira ceza
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 23 bin 400, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1845 iş yeri ile 245 toplu taşıma aracını denetledi. 13 iş yeri ile 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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