Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası

12.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:32
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye para cezası uyguladı.

Denetimlerde, 273 iş yeri, 197 toplu taşıma aracı ile semt pazarları da kontrol edildi. Ekipler, 1 iş yeri ile 2 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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