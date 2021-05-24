Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 18 bin 900, maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1909 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 iş yeri ile 2 araca yönelik işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi de evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik