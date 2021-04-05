Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye para cezası verildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye 24 bin 300 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 334 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 5 araca yönelik işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik