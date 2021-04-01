Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 262 iş yeri ile 201 toplu taşıma aracını denetlerken 11 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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