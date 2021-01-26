Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası verildi.

Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün maske takmayan 3, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

İzolasyon kuralını ihlal eden bir kişi ise ikametine yönlendirdi.

Öte yandan, 167 toplu taşıma aracında denetim yapan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 6 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş