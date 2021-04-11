Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 18 kişiye 16 bin 200, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 400 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 10 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise ikametine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik