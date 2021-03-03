Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira para cezası

03.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:54
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 524 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 7 araca işlem uyguladı.

İzolasyonu ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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