Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 8 kişiye ise 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 524 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 7 araca işlem uyguladı.

İzolasyonu ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik