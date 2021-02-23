Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası

23.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:40
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye işlem yapıldı.

Denetimlerde 280 iş yeri, 133 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Ekipler, 1 iş yeri ile 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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