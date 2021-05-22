Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700, maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1825 iş yeri ile 70 toplu taşıma aracını denetleyerek, 7 iş yeri ile 6 toplu taşıma aracı hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş