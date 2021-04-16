Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira para cezası kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira para cezası kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi.

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Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 303 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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