Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 10 bin 800, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye ise 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 612 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 14 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik