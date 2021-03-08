Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı

08.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:58
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma kuralını ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 936 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 2 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:58:37. #1.14#
title