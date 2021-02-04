Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kentteki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimler kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 1, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye para cezası uyguladı.

228 iş yeri, 197 toplu taşıma aracı ile pazarları denetleyen ekipler, tedbirlere uymayan 3 toplu taşıma aracına da işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş