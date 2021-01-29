Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası verildi
29.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:34
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası verildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası verildi.
Kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün maske takmayan 4, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.
Öte yandan, denetlenen 316 iş yeri ile 62 toplu taşıma aracında herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş