Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira ceza
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700, maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira olmak üzere toplam 15 bin 300 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1803 iş yeri ile 253 toplu taşıma aracını denetledi. 3 iş yeri ve 13 toplu taşıma aracına yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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