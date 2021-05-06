Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira ceza
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 164 kişiye 553 bin 502 lira idari para cezası kesildi.

1175 iş yerini denetleyen ekipler, Kovid-19 tedbirlerini uymayan 3 işletmeye işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:54:03. #1.16#

title