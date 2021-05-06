Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 164 kişiye 553 bin 502 lira idari para cezası kesildi.

1175 iş yerini denetleyen ekipler, Kovid-19 tedbirlerini uymayan 3 işletmeye işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş