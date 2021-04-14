Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye toplam 11 bin 700 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 312 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirilirken, 1 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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