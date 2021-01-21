Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası
21.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:54
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza verildi.
Polis ekipleri, 475 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 2 araca işlem uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik