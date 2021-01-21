Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası

21.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:54
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira ceza verildi.

Polis ekipleri, 475 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 2 araca işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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