Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 9 bin 900 lira para cezası kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 9 bin 900 lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 9 bin 900 lira para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

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Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye 9 bin, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 487 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 3 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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