Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 106 kişiye para cezası kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 106 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 106 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 106 kişiye 95 bin 400 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince, 2 bin 331 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 5 iş yeri ile 2 araca işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik