Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 92 bin 700 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 92 bin 700 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye 92 bin 700 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 103 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye toplam 91 bin 800, maske takmayan 1 kişiye ise 900 lira ceza kesildi.

1061 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 20 iş yeri hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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