Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 101 kişiye 90 bin 900 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 101 kişiye 90 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 101 kişiye 90 bin 900 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye 66 bin 600, maske takmayan 27 kişiye 24 bin 300 lira para cezası kesildi.

775 iş yeri ile 241 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 18 iş yeri ve 1 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş