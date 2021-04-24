Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 1948 iş yeri ile 124 toplu taşıma aracını denetledi. 13 iş yeri ve 1 araca yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:54:43. #1.14#

title