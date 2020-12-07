Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza

07.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:25
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza yazıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında, maske takma kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 70 kişiye ise toplam 63 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 167 iş yeri ile 35 toplu taşıma aracını denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sinan Gümüş Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Adana Aralık Diyarbakır Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:26:41. #1.15#
title