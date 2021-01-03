Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza

03.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:50
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 78 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki günde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 67 bin 500 lira, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Ekipler 719 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 4 araca işlem yaptı.

İzolasyon ihlali yapan 2 kişi de ikametine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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