Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı

25.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:58
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza yazıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 59 kişiye cezai işlem yapıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 59 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM olmak üzere 462 işletmeyi kontrol etti.

Ekipler, maske takmayan 2 kişiye 1800 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 57 kişiye ise 51 bin 300 lira para cezası kesti.

Toplu taşıma araçları, ticari araç, otobüs, taksi ve servisleri de denetleyen ekipler 5 araca cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:59:45. #1.15#
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