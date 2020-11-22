Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye ceza verildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye ceza verildi

22.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:58
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye ceza verildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında kent genelinde 866 iş yeri, 200 ticari ve toplu taşıma aracı, 46 kahvehane, 9 pazar yeri ve piknik alanı, 18 cami ve taziye yeri, 13 spor merkezi, hamam, sauna ve düğün salonunda ve açık alanda denetim yaptı.

Ekipler, 12 kişiye maske takmamaktan, 5 kişiye toplu alanda sigara içmekten, 16 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazarken, 1 iş yerine de kural ihlalinden cezai işlem yaptı.

Kovid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadığı tespit edilen 3 kişinin de yurda yerleştirilmesi sağlandı.

Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 2 kişi ise ceza kesildikten sonra evlerine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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