Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza

24.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:34
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 36 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye ise 27 bin 900 ceza kesildi.

Ekipler 694 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 7 araca işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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