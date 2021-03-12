Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye ceza yazıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi de yurda yerleştirildi.

Güvenlik güçlerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye, 21 bin 600 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 341 iş yeri ile 360 toplu taşıma aracını denetlerken 1 iş yeri ile 18 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bu arada, izolasyon kurallarını ihlal eden 6 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş