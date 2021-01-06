Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 13 bin 500 lira, maske takmayan bir kişi ile sigara içme yasağını ihlal eden bir kişiye de 900'er lire ceza kesildi.

Ekipler ayrıca, market kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM başta olmak üzere 435 iş yerini denetledi, 1 iş yerine işlem yaptı.

Güvenlik güçleri, 172 otobüs, taksi ve serviste yaptığı kontrolde de 11 araç için işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine