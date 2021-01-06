Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

06.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:00
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 13 bin 500 lira, maske takmayan bir kişi ile sigara içme yasağını ihlal eden bir kişiye de 900'er lire ceza kesildi.

Ekipler ayrıca, market kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM başta olmak üzere 435 iş yerini denetledi, 1 iş yerine işlem yaptı.

Güvenlik güçleri, 172 otobüs, taksi ve serviste yaptığı kontrolde de 11 araç için işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fikri Sağlar Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Ersun Yanal Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:07:35. #1.15#
title