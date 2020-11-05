Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza

05.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:12
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 522 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 12 kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen bir kişi ise ceza yazıldıktan sonra ikametine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 475 kişiye 437 bin 882 TL ceza
Denizli'de pandemi kurallarına uymayan 475 kişiye 437 bin 882 TL ceza
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünü polis sonlandırdı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünü polis sonlandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Okan Buruk Mehmet Topal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Sterlin Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:16:52. #1.14#
title