Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye 12 bin 469 lira para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye 12 bin 469 lira para cezası

18.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:56
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye 12 bin 469 lira para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 12 bin 469 lira para ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 12 bin 469 lira para ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 12 bin 469 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 337 iş yeri ile 236 toplu taşıma aracını denetlerken 26 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı, okul servisi ile mesire alanlarındaki denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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