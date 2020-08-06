Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde de yapıldı.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır ve beraberindeki ilçe protokolü, çarşı merkezinde denetimlere katıldı.

Kaymakam Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana ilçede uygulanan denetimlerin sürekli kontrol edildiğini söyledi.

Denetimlerdeki amacın ceza vermek olmadığının altını çizen Çalışır, "Denetimlerde amacımız, bir anlayışı, felsefeyi yaymak ve kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Gezdiğimiz iş yerlerinde ve çarşı merkezinde esnafımızın kurallara uyduğunu, gerekli önlemleri aldığını gördük. Kurallara uyarak inşallah sonbahar dönemine daha sağlıklı gireceğiz." diye konuştu.

Çalışır, virüsle en iyi mücadelenin hijyene önem, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu vurguladı.

Caddedeki dükkanları tek tek dolaşan Kaymakam Çalışır ve beraberindeki Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, esnafa iş yerlerinin girişi ve vitrinlere salgınla mücadele için astıkları uyarı yazıları ile tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

Öte yandan ilçe genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollere devam ediyor.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde ise denetimler kapsamında toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlar kontrol edildi. İlçe merkezinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetime Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçe emniyet, jandarma ve sağlık personelleri katıldı.

Kaynak: AA