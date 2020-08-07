Malatya'da Kovid-19 tedbirleri Malatya Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami, park, otobüsler ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami, park, otobüsler ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların belirli periyotlarla dezenfekte edilerek güvenli şekilde kullanmalarının sağlandığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, şunları kaydetti:

"Bu salgından korunmak için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bu kişisel uygulamaların yanında toplum olarak temizliğimize çok dikkat etmeliyiz. Bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, cami, park, otobüsler, otobüs durakları, lavabo ve tuvaletlerin bulunduğu alanları periyodik aralıklarla sürekli dezenfekte ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızı gece yıkayarak, temizliyoruz. Bu çalışmaların yanında haşereyle mücadele çalışmaları yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit edecek her türlü unsuru ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir."

Şahin, dezenfekte çalışmalarıyla salgının etkilerini en aza indirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA