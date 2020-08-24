Malatya'da Kovid-19 denetimi Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim faaliyetlerine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, denetimde esnaf, vatandaş ve ticari taksi şoförlerine koronavirüsle ilgili alınan kurallara uymalarını istedi.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Baruş, sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

Baruş, esnaf ile vatandaşlara sosyal mesafe, el dezenfektanı ve maske kullanımıyla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimde Baruş'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata eşlik etti.

Kaynak: AA