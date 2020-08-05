Malatya'da korsan servisçilere ceza yağdı Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte korsan servisçilik yapan 9 sürücüye toplamda 21 bin 824 TL ceza kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte korsan servisçilik yapan 9 sürücüye toplamda 21 bin 824 TL ceza kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesinde korsan servis taşımacılığına yönelik denetleme gerçekleştirildi. Sabah ve akşam olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servisleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde korsan olarak servis taşımacılığı yaptıkları tespit edilen 9 sürücüye 21 bin 824 TL idari para cezası uygulanırken 9 araçta trafikten men edildi.

Korsan servislere yönelik trafik görevlilerinin polis sorumluluk sahasında denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA