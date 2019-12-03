Malatya'da "korsan kitap" operasyonu
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Malatya'da "korsan kitap" operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 588 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.

03.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:10
Malatya'da

'da düzenlenen operasyonda 588 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12 kitap evine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen 588 bandrolsüz kitaba el konuldu.

Söz konusu kitapların ele geçirildiği iş yerlerinin sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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