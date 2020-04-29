Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki Hacı İ'nin 26 gün önce yoğun bakım servisine geldiği ve solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Yoğun bakım ekibince, hastanın solunum cihazına bağlı takip ve tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hastamız bugün yoğun bakım tedavisi tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak hastanın kısa sürede taburcu edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA