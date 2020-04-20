Malatya'da koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki erkek hastanın, 20 gün önce yoğun bakım servisine geldiği ve solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın 15 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "15 Nisan tarihinde ekstübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, kısa süre tamamen sağlığına kavuşarak tedavi edilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA