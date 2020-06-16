Malatya'da korona vakalarında artış yaşanıyor
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Malatya'da korona vakalarında artış yaşanıyor

Malatya'da korona vakalarında artış yaşanıyor Malatya Valisi kentin son korona virüs bilançosunu açıkladı Kentte 67 kişi korona virüs tedavisi görüyor Son günlerde ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakaları, Malatya'da da arttı.

16.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:46

Malatya'da korona vakalarında artış yaşanıyor

Malatya Valisi kentin son korona virüs bilançosunu açıkladı

Kentte 67 kişi korona virüs tedavisi görüyor

MALATYA - Son günlerde ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakaları, Malatya'da da arttı. Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an 67 kişinin tedavi gördüğünü belirterek, sayının daha da artmaması için uyarılara mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

Vali Aydın Baruş, il pandemi kurulu toplantısı sonrası korona virüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde ülke genelinde yaşanan artışın Malatya'da da olduğunu ifade eden Baruş, 1 Haziran itibariyle yeni normal hayata geçildiğini anımsattı. Normal hayata geçiş sürecinde mutlaka kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Baruş, aksi takdirde virüs ile yeniden yoğun bir mücadele sergilemek zorunda kalacaklarını söyledi. Sokağa çıkıldığında mutlaka maske takılması gerektiğini ifade eden Baruş, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmesini istedi. Kalabalık ve sosyal ortamlarda mutlaka kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Vali Baruş, "Mümkün olduğunca evimize çabuk dönmeye çalışalım. Evimiz en güvenli ortamdır. Buna hep dikkat çektik şimdiye kadar. Diğer taraftan da hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. 14 gün kuralına uymalıyız" dedi.

Malatya'daki son durum

Malatya'da şu an 67 hasta olduğunu ifade eden Vali Baruş, hastalardan 29'unun hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Hastanede bulunan hastalardan birinin yoğun bakımda, birinin ise entübe durumda olduğunu açıklayan Baruş, 38 korona virüs hastasının ise evde takip edildiğini söyledi. Kentte vaka sayısının her geçen gün artma ihtimalinin de olduğunu vurgulayan Baruş, "Eğer biz kurallara uymazsak, uyarıları dikkate almasak bu salgınla her an karşılaşma imkanımız var. Kapalı ortamlarda görüşmelerde mutlaka maske takılması gerekiyor. Sosyal hayatta da yapılan uyarıları mutlaka dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Vali Baruş ayrıca yakın zamanda kayısıda hasat döneminin başlayacağını ve dolayısıyla Güneydoğu illerinden geçici tarım işçilerinin kente geleceğini ifade ederek, bu konuda üreticileri uyardı. Bahçesinde geçici işçi çalıştıracak üreticilerin mutlaka ilçe tarım müdürlüklerine başvurması gerektiğini ifade eden Baruş, "Çünkü geçici işçilerimizin çalışma koşullarının sağlıklı olması gerekiyor. Hastalığın yayılımının azalması açısında bu süreci kontrol altına almalıyız. Çünkü virüsün yayılma hızı iller arasındaki iletişimin artmasına da bağlı" diye konuştu.

Malatya'da korona vakalarında artış yaşanıyor

Kaynak: İHA

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