- Malatya'da korona vakaları düştü
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- Malatya'da korona vakaları düştü

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Yerel

- Malatya'da korona vakaları düştü Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da da, kısıtlamadan sonra vaka sayılarında düşüş görülmeye başladı.

- Malatya'da korona vakaları düştü

MALATYA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da da, kısıtlamadan sonra vaka sayılarında düşüş görülmeye başladı. Yapılan testlerde vaka sayısı düşmesine rağmen, hastanede yatışlar ve yatanların iyileşmeleri konusunda henüz düşüş görülmediği belirtildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, acil servise başvuran korona hasta sayısında düşüş görüldüğünü belirterek, "Türkiye genelindeki sayılarda olduğu gibi Malatya'mızda bir düşüş var ancak. Bu servis ve yoğun bakımlarda yatan hastalarda gözle görülen böyle bir düşüş yok. Bu sayıların bize yansıması özellikle hem servisler hem de yoğun bakımlar süreç almakta. Çünkü bir yoğun bakım hastası toplam 22 gün yoğun bakımda yatıyor. Kısmı düşüşler henüz bize yansımadı. Serviste korona virüsten yatan yaklaşık 200 hastamız bulunuyor. Yoğun bakımda ise yaklaşık yüzde 80 doluluk oranında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aktürk, önceki dalgalara göre, daha genç yaşta kişilerin bu dönemde virüse yakalandığını da vurguladı.

"Korona virüs salgınıyla inatlaşma olmaz kullara uyalım"

Başhekim Aktürk, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyararak, "Korona virüs salgınıyla inatlaşma olmaz kullara uyalım. Türkiye geneli kapanma sürecinde vatandaşlarımıza uyarımız kurallara uymalarıdır. Virüsle inatlaşma olmaz. Virüste Hindistan örneğini göstere biliriz. İnatla değil kurallara uyarak ve sırası gelenler aşı olarak hep birlikte biz bu virüsü yenebiliriz" şeklinde konuştu.

Aşı durumu hakkında da bilgi aktaran Aktürk, günde yaklaşık bin kişiye aşı yaptıklarını da bildirdi.

(SD-NA-LO-Y)

- Malatya'da korona vakaları düştü
- Malatya'da korona vakaları düştü
- Malatya'da korona vakaları düştü
- Malatya'da korona vakaları düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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