Malatya'da korkutan yangın
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Malatya'da korkutan yangın

Malatya'da korkutan yangınMALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.11.2019 00:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:34
Malatya'da korkutan yangın

'da korkutan yangın

MALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek damında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Malatya'da korkutan yangın
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