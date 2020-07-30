Malatya'da korkutan vaka artışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da korkutan vaka artışı

Malatya'da korkutan vaka artışı Aktif korona vakası 2 binin üzerine çıktı Vali Baruş'tan vatandaşlara uyarı Malatya'da yeni tip korona virüs vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

30.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:19

Malatya'da korkutan vaka artışı

Aktif korona vakası 2 binin üzerine çıktı

Vali Baruş'tan vatandaşlara uyarı

MALATYA - Malatya'da yeni tip korona virüs vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Vali Aydın Baruş, 1 Temmuz sonrası vakaların artışa geçtiğini belirterek, şu ana kadar 44 vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya'da vaka sayısının 2 bini geçtiğini ifade etti.

Mart ayında Türkiye'de görülmeye başlayan korona virüs (Covid-19), 1 Temmuz sonrası özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yayıldı. Malatya'da da Mart ayında hafif düzeyde seyreden hastalık, 1 Haziran sonrası yükselişe geçti. Temmuz ayından itibaren ise yasaklarında kalkması ile kentte vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı.

Son iki gündür günde ortalama 100'e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası konuşan Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini dile getirdi. Son 2 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını ifade eden Baruş, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şuanda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı korona virüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane korona virüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

Bu salgının atlatılabilmesi içim vatandaşlara da büyük görev düştüğünü ifade eden Baruş, "Öncelikle hiçbir vatandaşımızın 'bana bir şey olmaz' şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmaması gerekir. Belirti vermeden tamamen tesadüfi olarak yapılan test sonucu pozitif çıkan birçok hastamız oldu. Bu hastalarımız hastalığı ayakta geçirseler de farkında bile olmadan birden fazla kişiye bulaştırdılar. Bu yüzden tedbirli olmak sadece kendimize karşı değil başta anne-babamız olmak üzere yakınlarımıza ve tüm topluma karşı bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Virüse karşı korunmanın maske, mesafe ve hijyen ile mümkün olduğunu da dile getiren Baruş, "Bu 3 kural hayatımızın bir parçası haline gelmelidir. Maskeyi kolda, cepte, çantada taşımanın virüsten korunmaya hiçbir faydasının olmadığı da açıktır. Şehir merkezinin olması gerekenden fazla kalabalık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık olan bütün ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz. Salgının bitmediğini aksine hasta sayısının arttığını, bulaştırıcılığın yükseldiğini aklımızdan çıkarmayalım. Bayram sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin başında maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması be temizliğe dikkat edilmesi hususlarının önceliğe alınması gerekiyor. Bayramda kurallara dikkat etmezsek, kontrollü sosyal hayatı yanlış anlayarak eski alışkanlıklarımızı devam ettirirsek, Malatya olarak bizleri zor günlerin beklediğini, sosyal ve ekonomik hayatta önemli sorunlarla karşılaşacağımızı, yeniden bazı kısıtlama önlemlerine geri dönmek zorunda kalacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

Kurban Bayramı süresince de tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Vali Baruş, "Kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim. Gerekli tedbirleri almazsak bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir" diye konuştu.

Malatya'da korkutan vaka artışı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt Politika
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlhan Cihaner Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Linet Beyonce Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Bayram Beşiktaş Trabzonspor Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Malatya'da korkutan vaka artışı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 20:11:42. #1.14#
title