Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Malatya'da korkutan deprem

MALATYA - Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre saat 19.06'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süren depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4,3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez