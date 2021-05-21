Malatya'da korkutan deprem
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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 19.06'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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